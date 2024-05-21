Нардеп Гривко відкликав скандальний законопроект про «податок на бездітність»

Після обурення у соцмережах, народний обранець вибачився і відкликав ініціативу.

Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко, який запропонував запровадити податок для тих, хто має менше трьох дітей, після скандалу передумав і відкликав свій законопроект.

Нагадаємо, що нардеп зареєстрував законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для покращення демографічної ситуації». Документ викликав неабияку критику у соцмережах.

«Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими у кого цей законопроект визвав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність», – написав Гривко.

Законопроект пропонував зробити платниками «демографічного збору» всіх фізичних осіб – резидентів України віком від 21 до 58 років та запровадити такі ставки збору:

1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Не платили би збір особи, які мають трьох або більше дітей; особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки; особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи.

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