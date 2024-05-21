У Києві тимчасово призупинено роботу фунікулера

Рух столичного фунікулера зупинено з технічних причин.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що 21 травня було зупинено рух фунікулера. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що роботу фунікулера призупинено через технічні причини.

У громадян перепросили за тимчасові незручності.

Про відновлення руху киянам буде повідомлено додатково.

Оновлено 12:33

Київпастранс повідомив, що рух фунікулера було відновлено.

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