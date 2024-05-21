У Києві тимчасово призупинено роботу фунікулера

Київська міська державна адміністрація повідомила, що 21 травня було зупинено рух фунікулера. Про це поінформували у пресслужбі відомства.
Зазначається, що роботу фунікулера призупинено через технічні причини.
У громадян перепросили за тимчасові незручності.
Про відновлення руху киянам буде повідомлено додатково.
Оновлено 12:33
Київпастранс повідомив, що рух фунікулера було відновлено.
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