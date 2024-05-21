В Киеве временно приостановлена работа фуникулера

Киевская городская государственная администрация сообщила, что 21 мая было остановлено движение фуникулера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что работа фуникулера приостановлена по техническим причинам.
У граждан извинились за временные неудобства.
О возобновлении движения киевлянам будет сообщено дополнительно.
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