В Киеве временно приостановлена работа фуникулера

Движение столичного фуникулера остановлено по техническим причинам.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что 21 мая было остановлено движение фуникулера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что работа фуникулера приостановлена по техническим причинам.

У граждан извинились за временные неудобства.

О возобновлении движения киевлянам будет сообщено дополнительно.

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