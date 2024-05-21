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Директора КП судитимуть за розтрату майже 400 тисяч гривень при закупівлі бензину в Києві

20:12, 21 травня 2024
В інтересах Києва прокуратура також подала позов про відшкодування завданих збитків.
Директора КП судитимуть за розтрату майже 400 тисяч гривень при закупівлі бензину в Києві
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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Директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» судитимуть за закупівлю бензину за завищеними цінами. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Обвинувальний акт щодо директора комунального підприємства Подільською окружною прокуратурою міста Києва було скеровано до суду за фактом розтрати коштів під час закупівлі бензину (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що у грудні 2020 року між КП та приватним підприємством було укладено договір про закупівлю нафтопродуктів на загальну суму близько 3 млн гривень. Проте керівник комунального підприємства неодноразово укладав додаткові угоди до цього договору, збільшуючи ціну бензину на 22% без належних підстав, що суперечить чинному законодавству.

Експертиза, проведена Північним офісом Держаудитслужби, підтвердила, що пальне було закуплено за завищеними цінами, що завдало збитків на майже 400 тисяч гривень.

Обвинувальний акт передано до суду для розгляду справи по суті. В інтересах міста також подано позов про відшкодування завданих збитків.

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