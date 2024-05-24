Резерв+ не можна показати замість військового квитка – Міноборони

Резерв+ не замінює собою військово-обліковий документ, тому треба носити з собою паперовий документ, доки не буде запроваджено електронний.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»).

Нагадаємо, у Міноборони назвали три способи оновити дані, щоб не стати ухилянтом: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+». Міністерство оборони нагадує, про новий інструмент для військовозобов'язаних – мобільний застосунок «Резерв+». Це простий та ефективний спосіб оновити свої дані без необхідності відвідувати Територіальний центр кадрового забезпечення.

У Мінооборони дали відповіді на ряд важливих запитань, пов’язаних із додатком Резерв+.

Чи можна показати Резерв+ замість оригіналу військово-облікового документа?

Ні. Під час проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ.

Чи потрібно військовослужбовцю оновлювати дані у додатку Резерв+?

Ні. Вимога щодо оновлення персональних даних не стосується військовослужбовців.

Якщо я оновив свої дані через додаток Резерв+, а потім видалив його. Чи видаляються мої дані з реєстру Оберіг?

Ні. Видалення мобільного застосунку Резерв+ не веде до видалення даних. Відомості не зберігаються на серверах мобільного застосунку, а відображаються з реєстру Оберіг.

Встановивши Резерв+, чи можна не носити з собою тимчасове посвідчення військовозобов’язаного?

Під час проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ, зокрема тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Які дані в Резерв+ можна редагувати самостійно?

Ви зможете редагувати тільки номер телефону, електронну пошту та свою адресу проживання.

Які персональні та службові дані можна переглядати?

Прізвище, ім’я, по батькові

Вид обліку / дата зняття (виключений)

Категорія обліку

Дата народження

Відстрочка / бронювання / дата закінчення

Постанова ВЛК / дата ВЛК

Звання

Код і найменування військово-облікової спеціальності

Податковий номер (РНОКПП)

Унікальний номер у реєстрі Оберіг

ТЦК та СП, де перебуваєте на обліку

Звідки в реєстрі з'явилась інформація про мене?

Відомості до реєстру Оберіг вносяться працівниками ТЦК та СП з паперових карток обліку військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Також дані потрапляють до реєстру з баз Центральної виборчої комісії, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Міністерства освіти і науки, Державної судової адміністрації, Пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики, Державної прикордонної служб та інших відомств.

Дані в Резерв+ є застарілими, – що робити?

Дані для реєстру Оберіг вносяться безпосередньо працівниками ТЦК та СП, а також отримуються з інших реєстрів.

Щоб змінити іншу інформацію в реєстрі - необхідно звернутись до ТЦК та СП та надати необхідні документи, а саме:

український паспорт;

податковий номер (ідентифікаційний код);

військовий квиток (тимчасове посвідчення);

медичні документи;

довідку про освіту.

Крім того, інформація з реєстру Оберіг може не відображатись повністю, оскільки дані для реєстру Оберіг вносяться безпосередньо працівниками ТЦКтаСП, а також з інших реєстрів.

У відомстві також зазначають, що мобільний застосунок Резерв+ побудований так, що на серверній частині не здійснюється зберігання персональних даних користувачів. При цьому інформація передається виключно у зашифрованому вигляді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

Нагадаємо, Кабмін затвердив нову форму військового квитка, який зможе формуватися в електронному виді.

Крім того, стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі. Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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