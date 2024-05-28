Нацкомиссия впервые с 2022 года повысила тарифы на воду для небытовых потребителей

Тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод возрастут для ряда потребителей.

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на воду для небытовых потребителей. Тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для населения остаются без изменений.

Новая стоимость вступит в силу с 1 июня 2024 года, говорится на сайте комиссии.

В последний раз тариф на воду для небытовых потребителей поднимали в 2022 году.

Как сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, до конца мая Правительство примет окончательное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минэнерго готовит решение о «посильном тарифе» на электричество для населения.

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