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Україна націоналізувала судно російського олігарха Верховського вартістю понад 1 млрд грн

16:49, 28 травня 2024
Йдеться про великий риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який ще до початку повномасштабного вторгнення добудовувався на заводі у Миколаєві.
Україна націоналізувала судно російського олігарха Верховського вартістю понад 1 млрд грн
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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України майна російського олігарха Олександра Верховського на понад 1 мільярд гривень. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Мова йде про великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який ще до початку повномасштабного вторгнення рф добудовувався на заводі у Миколаєві.

Вартість промислового судна становить понад 1 млрд грн.

Судно було складовою торговельного "флоту" підсанкційного олігарха Верховського, який є в найближчому оточенні кремля.

"Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету рф. Звідти ці кошти ідуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти Сил оборони України", - зауважують у СБУ.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї рф. Співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер для його подальшого арешту та націоналізації.

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