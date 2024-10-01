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Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо стимулювання найму і позички транспортних засобів

14:56, 1 жовтня 2024
Законопроект передбачає удосконалення законодавчого регулювання найму і позички транспортних засобів.
Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо стимулювання найму і позички транспортних засобів
Фото: u-news.com.ua
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Комітет з питань правової політики розглянув проект Закону про внесення змін до статей 799 та 828 Цивільного кодексу України щодо удосконалення законодавчого регулювання найму і позички транспортних засобів 11302 і рекомендував Верховній Раді прийняти за основу.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту 11302 він розроблений з метою вирішення проблеми недоліків частини другої статті 799 та частини четвертої статті 828 Цивільного кодексу України, а саме, усунення надмірної вимоги про нотаріальне посвідчення усіх договорів оренди та позички транспортних засобів, за участю фізичних осіб, незалежно від строку таких договорів та стимулювання розвитку послуг найму та позички транспортних засобів, в тому числі із використанням сучасних електронних рішень.

Для забезпечення цього у законопроекті 11302 пропонується внести зміни до частини другої статті 799 та частини четвертої статті 828 Цивільного кодексу України, у яких визначити, що договір найму транспортного засобу строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню, а договір позички транспортного засобу строком на три роки і більше укладатиметься у письмовій формі та підлягатиме нотаріальному посвідченню.

На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, прийняття проекту «забезпечить належне законодавче регулювання відносин найму та позички транспортних засобів в Україні, сприятиме подальшому розвитку ринків відповідних послуг, задоволення потреб громадян, бізнесу та держави у відповідній сфері».

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