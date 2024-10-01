У Чернівцях суд оштрафував працівника ТЦК, який побив чоловіка на зупинці під час вручення повістки

Співробітнику ТЦК призначили покарання у 850 гривень штрафу.

Фото: unian.ua

На Буковині суд оштрафував співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки за побиття чоловіка на зупинці. Вирок у справі № 726/2362/24 виніс Садгірський районний суд міста Чернівці.

У матеріалах справи вказано, що конфлікт почався на автобусній зупинці під час вручення повістки.

Обвинувачений у суді розповів, що помітив на автобусній зупинці чоловіка та хотів вручити йому повістку. Під час спілкування потерпілий відмовився брати повістку, після чого між ним та співробітником ТЦК виник конфлікт.

Суперечка переросла в бійку. Співробітник ТЦК вдарив чоловіка долонею в потилицю.

Обвинувачений вину визнав повністю і пояснив свої дії. За його словами, він не стримався і один раз вдарив чоловіка. Додав, що щиро кається у своїх діях.

Суд визнав працівника ТЦК винним у скоєнні кримінального порушення та призначив покарання у вигляді 850 грн штрафу.

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