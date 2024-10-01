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Яким чином встановлюється зв’язок захворювання з умовами праці працівників – пояснили у Держпраці

22:18, 1 жовтня 2024
Затверджено порядок виявлення професійних захворювань.
Яким чином встановлюється зв’язок захворювання з умовами праці працівників – пояснили у Держпраці
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Державна служба України з питань праці повідомляє про затверджений порядок виявлення, встановлення та підтвердження професійних захворювань, визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №337.

У разі підозри на професійне захворювання або отруєння працівника складається санітарно-гігієнічна характеристика умов його праці. Цей документ готується лікарем з гігієни праці територіального органу Держпраці на запит медичного закладу, де працівник отримує спеціалізовану допомогу.

Визначення захворювання як хронічного професійного проводиться за встановленою процедурою відповідно до умов праці. Перелік професійних захворювань регламентовано Постановою Кабміну від 8 листопада 2000 року №1662.

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