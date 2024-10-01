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Каким образом устанавливается связь заболевания с условиями труда работников – объяснили в Гоструда

22:18, 1 октября 2024
Утвержден порядок выявления профессиональных заболеваний.
Каким образом устанавливается связь заболевания с условиями труда работников – объяснили в Гоструда
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Государственная служба Украины по вопросам труда сообщает об утвержденном порядке выявления, установления и подтверждения профессиональных заболеваний, определенный Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 года №337.

В случае подозрения на профессиональное заболевание или отравление работника составляется санитарно-гигиеническая характеристика условий его труда. Этот документ готовится врачом по гигиене труда территориального органа Гоструда на запрос медицинского учреждения, где работник получает специализированную помощь.

Определение заболевания как хронического профессионального проводится по установленной процедуре в соответствии с условиями труда. Перечень профессиональных заболеваний регламентирован Постановлением Кабмина от 8 ноября 2000 года №1662.

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