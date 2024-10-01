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Мужчина случайно нашел в гараже коллекцию рисунков Сальвадора Дали

22:00, 1 октября 2024
Произведения искусства Дали проданы за 24 000 евро.
Мужчина случайно нашел в гараже коллекцию рисунков Сальвадора Дали
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Недавно на аукционе Hansons Richmond в Лондоне была продана коллекция из 11 рисунков знаменитого испанского сюрреалиста Сальвадора Дали за 24 000 евро. Об этом сообщает The Sun.

Эта находка была сделана мужчиной, который, готовясь к переезду за границу после выхода на пенсию, наткнулся на забытые произведения искусства во время уборки в своем гараже на Беркли-сквер. В частности, он обнаружил серию «смешных» рисунков, которые были приобретены за 600 евро на распродаже в 1970-х годах.

Самым востребованным лотом на аукционе стала цветная литография с подписью Дали, изображающая обнаженные тела, проданная за 6000 евро. «Это была удивительная находка, которая вызвала феноменальный интерес людей со всего мира. Литографии купили участники торгов из Великобритании, Европы и США. Мы рады за тех, кому посчастливилось приобрести эти работы, а также за нашего клиента», - отметил Крис Киркхем, заместитель директора аукциона.

Эксперт добавил, что коллекция оставалась забытой в течение последних 50 лет, и никто не подозревал о ее существовании до настоящего времени.

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