Чоловік випадково знайшов у гаражі колекцію малюнків Сальвадора Далі

Твори мистецтва Далі продані за 24 000 євро.

Нещодавно на аукціоні Hansons Richmond у Лондоні була продана колекція з 11 малюнків знаменитого іспанського сюрреаліста Сальвадора Далі за 24 000 євро. Про це повідомляє The Sun.

Ця знахідка була зроблена чоловіком, який, готуючись до переїзду за кордон після виходу на пенсію, натрапив на забуті твори мистецтва під час прибирання у своєму гаражі на Берклі-сквер. Зокрема, він виявив серію "смішних" малюнків, які були придбані за 600 євро на розпродажі в 1970-х роках.

Найбільш затребуваним лотом на аукціоні стала кольорова літографія з підписом Далі, що зображує оголені тіла, продана за 6000 євро. «Це була дивовижна знахідка, яка викликала феноменальний інтерес людей з усього світу. Літографії купили учасники торгів з Великобританії, Європи та США. Ми раді за тих, кому пощастило придбати ці роботи, а також за нашого клієнта», — зазначив Кріс Кіркхем, заступник директора аукціону.

Експерт додав, що колекція залишалася забутою протягом останніх 50 років, і ніхто не підозрював про її існування до теперішнього часу.

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