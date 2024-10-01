Практика судів
  1. У світі

Чоловік випадково знайшов у гаражі колекцію малюнків Сальвадора Далі

22:00, 1 жовтня 2024
Твори мистецтва Далі продані за 24 000 євро.
Чоловік випадково знайшов у гаражі колекцію малюнків Сальвадора Далі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нещодавно на аукціоні Hansons Richmond у Лондоні була продана колекція з 11 малюнків знаменитого іспанського сюрреаліста Сальвадора Далі за 24 000 євро. Про це повідомляє The Sun.

Ця знахідка була зроблена чоловіком, який, готуючись до переїзду за кордон після виходу на пенсію, натрапив на забуті твори мистецтва під час прибирання у своєму гаражі на Берклі-сквер. Зокрема, він виявив серію "смішних" малюнків, які були придбані за 600 євро на розпродажі в 1970-х роках.

Найбільш затребуваним лотом на аукціоні стала кольорова літографія з підписом Далі, що зображує оголені тіла, продана за 6000 євро. «Це була дивовижна знахідка, яка викликала феноменальний інтерес людей з усього світу. Літографії купили учасники торгів з Великобританії, Європи та США. Ми раді за тих, кому пощастило придбати ці роботи, а також за нашого клієнта», — зазначив Кріс Кіркхем, заступник директора аукціону.

Експерт додав, що колекція залишалася забутою протягом останніх 50 років, і ніхто не підозрював про її існування до теперішнього часу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадській раді міжнародних експертів продовжать повноваження до квітня 2026 року – Комітет

Комітет з питань правової політики рекомендував збільшити строк повноважень ГРМЕ, яке бере участь у відборі суддів ВАКС, орієнтовно до квітня 2026 року.

Розмір суддівської винагороди повинен розраховуватися із прожиткового мінімуму 3028 гривень – Вища рада правосуддя

На розгляді судів перебуває понад 1300 позовів від суддів про перерахунок суддівської винагороди.

Кабмін вніс зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями

У графу «ціна» договору купівлі-продажу, що укладається субʼєктом господарювання, який здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижче вартості, визначеної в документі про його оцінку або середньоринкову вартість.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки

Договори найму та позички авто будуть нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки.

Мобілізацію добровольців відтепер можна проводити без участі ТЦК

Командири військових частин відтепер можуть без участі ТЦК відбирати бійців – Міноборони

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді