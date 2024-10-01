В Черновцах суд оштрафовал работника ТЦК, избившего мужчину на остановке во время вручения повестки

Сотруднику ТЦК назначили наказание в 850 гривен штрафа.

Фото: unian.ua

На Буковине суд оштрафовал сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки за избиение мужчины на остановке. Приговор по делу №726/2362/24 вынес Садгорский районный суд города Черновцы.

В материалах дела отмечено, что конфликт начался на автобусной остановке во время вручения повестки.

Обвиняемый в суде рассказал, что заметил на автобусной остановке мужчину и хотел вручить ему повестку. Во время общения потерпевший отказался брать повестку, после чего между ним и сотрудником ТЦК возник конфликт.

Спор перерос в драку. Сотрудник ТЦК ударил мужчину ладонью в затылок.

Обвиняемый вину признал полностью и объяснил свои действия. По его словам, он не сдержался и однажды ударил мужчину. Добавил, что искренне раскаивается в своих действиях.

Суд признал работника ТЦК виновным в совершении уголовного возбуждения и назначил наказание в виде 850 грн штрафа.

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