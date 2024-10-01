Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Черновцах суд оштрафовал работника ТЦК, избившего мужчину на остановке во время вручения повестки

17:45, 1 октября 2024
Сотруднику ТЦК назначили наказание в 850 гривен штрафа.
В Черновцах суд оштрафовал работника ТЦК, избившего мужчину на остановке во время вручения повестки
Фото: unian.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине суд оштрафовал сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки за избиение мужчины на остановке. Приговор по делу №726/2362/24 вынес Садгорский районный суд города Черновцы.

В материалах дела отмечено, что конфликт начался на автобусной остановке во время вручения повестки.

Обвиняемый в суде рассказал, что заметил на автобусной остановке мужчину и хотел вручить ему повестку. Во время общения потерпевший отказался брать повестку, после чего между ним и сотрудником ТЦК возник конфликт.

Спор перерос в драку. Сотрудник ТЦК ударил мужчину ладонью в затылок.

Обвиняемый вину признал полностью и объяснил свои действия. По его словам, он не сдержался и однажды ударил мужчину. Добавил, что искренне раскаивается в своих действиях.

Суд признал работника ТЦК виновным в совершении уголовного возбуждения и назначил наказание в виде 850 грн штрафа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Суд штраф / штрафы ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Размер судейского вознаграждения должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума 3028 гривен – Высший совет правосудия

На рассмотрении судов находится более 1300 исков от судей о перерасчете судейского вознаграждения.

Кабмин внес изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли автомобилями

В графу «цена» договора купли-продажи, заключаемого предприятием, осуществляющим комиссионную торговлю, вносится цена продажи транспортного средства, но не ниже стоимости, определенной в документе об его оценке или среднерыночной стоимости.

Верховной Раде предлагают убрать обязанность нотариального удостоверения договора найма авто, если он рассчитан менее чем на 3 года

Договоры найма и ссуды авто будут нотариально удостоверялись только, когда они заключаются более чем на 3 года.

Мобилизацию добровольцев теперь можно проводить без участия ТЦК

Командиры воинских частей теперь могут без участия ТЦК отбирать бойцов – Минобороны

Кабмин пока оставил в должностях двух заместителей министра обороны, представление об увольнении которых подписал Рустем Умеров

Как стало известно после заседания Кабмина 1 октября, правительство уволило только одного заместителя министра обороны – Станислава Гайдера, хотя представление министр обороны подписал на трех заместителей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді