В Запорожье агент фсб выследил и напал в подъезде дома на чиновника из Мелитопольского горсовета

В Запорожье задержан агент фсб за покушение на убийство чиновника Мелитопольского горсовета.

Источник фото: zap.gp.gov.ua

В Запорожской области разоблачен агент фсб, который пытался убить чиновника Мелитопольского горсовета. Гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на умышленное убийство по заказу, сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, житель оккупированного Мелитополя в июне 2024 года добровольно согласился сотрудничать с российскими спецслужбами и прошел подготовку в учебном центре фсб. Его задачей было убить чиновника горсовета Мелитополя, который жил в Запорожье.

Подозреваемый, выдавая себя за переселенца, прибыл в Запорожье, отслеживал жертву и изучил ее основные маршруты. Он напал на чиновника в подъезде жилого дома, нанеся несколько ударов молотком по голове. Несмотря на серьезные травмы, жертва выжила.

После преступления агент фсб планировал сбежать через страны ЕС на оккупированную территорию Запорожской области, но был задержан правоохранителями. Сейчас он находится под стражей по решению суда.

Досудебное расследование ведут следователи СБУ в Запорожской области.

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