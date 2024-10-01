Практика судов
  1. В Украине

В Запорожье агент фсб выследил и напал в подъезде дома на чиновника из Мелитопольского горсовета

22:54, 1 октября 2024
В Запорожье задержан агент фсб за покушение на убийство чиновника Мелитопольского горсовета.
В Запорожье агент фсб выследил и напал в подъезде дома на чиновника из Мелитопольского горсовета
Источник фото: zap.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожской области разоблачен агент фсб, который пытался убить чиновника Мелитопольского горсовета. Гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на умышленное убийство по заказу, сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, житель оккупированного Мелитополя в июне 2024 года добровольно согласился сотрудничать с российскими спецслужбами и прошел подготовку в учебном центре фсб. Его задачей было убить чиновника горсовета Мелитополя, который жил в Запорожье.

Подозреваемый, выдавая себя за переселенца, прибыл в Запорожье, отслеживал жертву и изучил ее основные маршруты. Он напал на чиновника в подъезде жилого дома, нанеся несколько ударов молотком по голове. Несмотря на серьезные травмы, жертва выжила.

После преступления агент фсб планировал сбежать через страны ЕС на оккупированную территорию Запорожской области, но был задержан правоохранителями. Сейчас он находится под стражей по решению суда.

Досудебное расследование ведут следователи СБУ в Запорожской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общественному совету международных экспертов продлят полномочия до апреля 2026 года – Комитет

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал увеличить срок полномочий ГРМЕ, участвующего в отборе судей ВАКС, ориентировочно до апреля 2026 года.

Размер судейского вознаграждения должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума 3028 гривен – Высший совет правосудия

На рассмотрении судов находится более 1300 исков от судей о перерасчете судейского вознаграждения.

Кабмин внес изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли автомобилями

В графу «цена» договора купли-продажи, заключаемого предприятием, осуществляющим комиссионную торговлю, вносится цена продажи транспортного средства, но не ниже стоимости, определенной в документе об его оценке или среднерыночной стоимости.

Верховной Раде предлагают убрать обязанность нотариального удостоверения договора найма авто, если он рассчитан менее чем на 3 года

Договоры найма и ссуды авто будут нотариально удостоверялись только, когда они заключаются более чем на 3 года.

Мобилизацию добровольцев теперь можно проводить без участия ТЦК

Командиры воинских частей теперь могут без участия ТЦК отбирать бойцов – Минобороны

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді