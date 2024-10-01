Кабмин внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации

По словам Алексея Гончаренко, изменениями предоставляется право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить службу по призыву.

Кабмин на заседании 1 октября внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, этим изменениям предоставляется право командиру воинской части предоставлять направление для прохождения ВЛК, чтобы определить их степень пригодности к военной службе.

Также предоставляется право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить службу по призыву.

Кроме того, Генштаб ВСУ может определить перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв резервистов и военнообязанных.

Пока текст изменений не опубликован.

Автор: Наталья Мамченко

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