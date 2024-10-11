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Очільниця МЗС Анналена Бербок заявила, що путін не хоче говорити телефоном з Олафом Шольцом

15:46, 11 жовтня 2024
Міністерка закордонних справ Німеччини заявила, що путін не хоче говорити з канцлером Олафом Шольцем про мир в Україні.
Очільниця МЗС Анналена Бербок заявила, що путін не хоче говорити телефоном з Олафом Шольцом
Джерело фото: REUTERS / Lisi Niesner
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що путін не хоче обговорювати припинення війни в Україні. В останні дні він навіть не хоче говорити по телефону із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

«Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнувань. Цими днями він навіть не готовий розмовляти з канцлером Німеччини телефоном», — сказала Анналена Бербок.

Глава німецького МЗС заявила, що Україна готова до справедливого миру, проте російський диктатор не готовий обговорювати тему посередництва щодо встановлення миру в Україні.

Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планував вперше майже за два роки провести телефонну розмову з російським диктатором путіним.

Остання телефонна розмова між Шольцем та путіним відбулася у грудні 2022 року.

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Україна війна Олаф Шольц

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