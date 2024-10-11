Малі та середні підприємства можуть отримати фінансову допомогу до 800 тисяч гривень

Малі та середні підприємства (МСП), що постраждали від війни, мають можливість отримати гранти до 800 тисяч гривень. Фінансова допомога доступна для підприємств, які працюють у Сумській, Полтавській, Хмельницькій та Тернопільській міських територіальних громадах, згідно з інформацією на сайті Дія.Бізнес.
Для участі в грантовому конкурсі підприємства повинні відповідати таким критеріям:
Запропоновані бізнес-ідеї повинні враховувати такі критерії:
Кінцевий термін подання заявок — 15 жовтня 2024 року. Зацікавлені підприємства можуть зареєструватися за посиланням реєстрація. На початку реєстрації необхідно ввести логін і пароль (обидва — "dc") та вибрати тип гранту JERU.
Проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини та реалізується у партнерстві з міжнародними неурядовими організаціями Welthungerhilfe та Concern Worldwide в рамках ініціативи JERU.
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