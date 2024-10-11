Малі та середні підприємства можуть отримати фінансову допомогу до 800 тисяч гривень

Підприємства, які постраждали від війни, мають подати заяви до 15 жовтня.

Малі та середні підприємства (МСП), що постраждали від війни, мають можливість отримати гранти до 800 тисяч гривень. Фінансова допомога доступна для підприємств, які працюють у Сумській, Полтавській, Хмельницькій та Тернопільській міських територіальних громадах, згідно з інформацією на сайті Дія.Бізнес.

Для участі в грантовому конкурсі підприємства повинні відповідати таким критеріям:

бути зареєстрованими не менше ніж рік;

мати принаймні 5 працевлаштованих осіб;

бути постраждалими через війну;

планувати створення нових робочих місць або збереження існуючих;

готовими залучити власні кошти для розвитку бізнес-ідеї в розмірі не менше 20% або мати підтверджені витрати на розвиток за останній рік.

Запропоновані бізнес-ідеї повинні враховувати такі критерії:

реалістичність для відновлення та/або розширення;

вплив на місцеві громади;

екологічність;

попит на продукцію або послуги на місцевому ринку;

здатність зберегти та/або створити нові робочі місця, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, жінок, людей з інвалідністю та ветеранів;

присутність жінок серед засновників або в керівництві підприємства.

Кінцевий термін подання заявок — 15 жовтня 2024 року. Зацікавлені підприємства можуть зареєструватися за посиланням реєстрація. На початку реєстрації необхідно ввести логін і пароль (обидва — "dc") та вибрати тип гранту JERU.

Проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини та реалізується у партнерстві з міжнародними неурядовими організаціями Welthungerhilfe та Concern Worldwide в рамках ініціативи JERU.

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