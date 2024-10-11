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Малі та середні підприємства можуть отримати фінансову допомогу до 800 тисяч гривень

22:00, 11 жовтня 2024
Підприємства, які постраждали від війни, мають подати заяви до 15 жовтня.
Малі та середні підприємства можуть отримати фінансову допомогу до 800 тисяч гривень
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Малі та середні підприємства (МСП), що постраждали від війни, мають можливість отримати гранти до 800 тисяч гривень. Фінансова допомога доступна для підприємств, які працюють у Сумській, Полтавській, Хмельницькій та Тернопільській міських територіальних громадах, згідно з інформацією на сайті Дія.Бізнес.

Для участі в грантовому конкурсі підприємства повинні відповідати таким критеріям:

  • бути зареєстрованими не менше ніж рік;
  • мати принаймні 5 працевлаштованих осіб;
  • бути постраждалими через війну;
  • планувати створення нових робочих місць або збереження існуючих;
  • готовими залучити власні кошти для розвитку бізнес-ідеї в розмірі не менше 20% або мати підтверджені витрати на розвиток за останній рік.

Запропоновані бізнес-ідеї повинні враховувати такі критерії:

  • реалістичність для відновлення та/або розширення;
  • вплив на місцеві громади;
  • екологічність;
  • попит на продукцію або послуги на місцевому ринку;
  • здатність зберегти та/або створити нові робочі місця, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, жінок, людей з інвалідністю та ветеранів;
  • присутність жінок серед засновників або в керівництві підприємства.

Кінцевий термін подання заявок — 15 жовтня 2024 року. Зацікавлені підприємства можуть зареєструватися за посиланням реєстрація. На початку реєстрації необхідно ввести логін і пароль (обидва — "dc") та вибрати тип гранту JERU.

Проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини та реалізується у партнерстві з міжнародними неурядовими організаціями Welthungerhilfe та Concern Worldwide в рамках ініціативи JERU.

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