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Малые и средние предприятия могут получить финансовую помощь до 800 тысяч гривен

22:00, 11 октября 2024
Предприятия, пострадавшие от войны, должны подать заявления до 15 октября.
Малые и средние предприятия могут получить финансовую помощь до 800 тысяч гривен
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Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от войны, имеют возможность получить гранты до 800 тысяч гривен. Финансовая помощь доступна для предприятий, работающих в Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Тернопольской городских территориальных общинах, согласно информации на сайте Дія.Бізнес.

Для участия в грантовом конкурсе предприятия должны соответствовать следующим критериям:

- быть зарегистрированными не менее года;

- иметь по крайней мере 5 трудоустроенных лиц;

- быть пострадавшими из-за войны;

- планировать создание новых рабочих мест или сохранение существующих;

- готовыми привлечь собственные средства для развития бизнес-идеи в размере не менее 20% или иметь подтвержденные расходы на развитие за последний год.

Предложенные бизнес-идеи должны учитывать следующие критерии:

- реалистичность для восстановления и/или расширения;

- влияние на местные общины;

- экологичность;

- спрос на продукцию или услуги на местном рынке;

- способность сохранить и/или создать новые рабочие места, в частности для внутренне перемещенных лиц, женщин, людей с инвалидностью и ветеранов;

- присутствие женщин среди учредителей или в руководстве предприятия.

Конечный срок подачи заявок - 15 октября 2024 года. Заинтересованные предприятия могут зарегистрироваться по ссылке регистрация. В начале регистрации необходимо ввести логин и пароль (оба - «dc») и выбрать тип гранта JERU.

Проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии и реализуется в партнерстве с международными неправительственными организациями Welthungerhilfe и Concern Worldwide в рамках инициативы JERU.

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