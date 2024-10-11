Кабмин назначил Сергея Боева заместителем Рустема Умерова по вопросам европейской интеграции

Кабинет Министров Украины по представлению министра обороны Рустема Умерова назначил Сергея Боева на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Что известно о Сергее Боеве
До своего назначения 41-летний Сергей Боев работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В период с 2016 по 2022 годы занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК «Нефтегаз Украины» и АО «Укргаздобыча».
Ранее работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также в консалтинговой компании The Boston Consulting Group.
У Сергея Боева есть степень бакалавра международной экономики, которую получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также степень магистра по деловому администрированию, которую получил в Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (США).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.