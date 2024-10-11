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Кабмин назначил Сергея Боева заместителем Рустема Умерова по вопросам европейской интеграции

15:31, 11 октября 2024
Сергей Боев стал заместителем Рустема Умерова по вопросам европейской интеграции.
Кабмин назначил Сергея Боева заместителем Рустема Умерова по вопросам европейской интеграции
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Кабинет Министров Украины по представлению министра обороны Рустема Умерова назначил Сергея Боева на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Что известно о Сергее Боеве

До своего назначения 41-летний Сергей Боев работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В период с 2016 по 2022 годы занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК «Нефтегаз Украины» и АО «Укргаздобыча».

Ранее работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также в консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

У Сергея Боева есть степень бакалавра международной экономики, которую получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также степень магистра по деловому администрированию, которую получил в Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (США).

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