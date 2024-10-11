Минобороны кодифицировало 70 новых инженерных средств для ВСУ

47 отечественных и 23 иностранных инженерных средств кодифицировано в Украине.

Источник фото: Минобороны

В течение девяти месяцев 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и позволило использовать 70 новых инженерных средств в Силах обороны, из которых 47 отечественного производства, а 23 - иностранного. Об этом сообщили в ведомстве.

«Современные инженерные средства играют важную роль при ведении боевых действий наступательного и оборонительного характера. В зависимости от потребностей фронта украинские оружейники наращивают свои возможности. Сегодня производят инженерные средства по достаточно широкой номенклатуре», - отметил начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк.

Среди новых средств, допущенных к использованию, - противокумулятивные защиты, модули технического обслуживания, модульные укрытия, дымовые шашки, генераторы и павербанки. Среди иностранных разработок кодифицированы гусеничные экскаваторы-погрузчики, бульдозеры, мостовые конструкции и звукоговорящие станции.

С начала года более 40 из 70 кодифицированных инженерных средств были утверждены в течение третьего квартала, что свидетельствует об оживлении производства оружия в Украине.

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