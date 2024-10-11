Центр общественного здоровья дал советы, как сохранить психическое здоровье на работе

Около 280 млн человек в мире страдают на депрессию, а значительная часть этих случаев связана с выгоранием и стрессом на рабочем месте.

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Центр общественного здоровья Украины рассказал о том, как сохранить психическое здоровье на работе. Там отметили, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 280 млн человек в мире страдают на депрессию, а значительная часть этих случаев связана с выгоранием и стрессом на рабочем месте. Следовательно, объясняют в Центре, следствием этого становится снижение производительности, которое ежегодно обходится глобальной экономике в триллион долларов США.

Что касается Украины, то, по данным исследовательской компании Gradus Research, более 20% украинцев считают работу основным источником стресса. Проблема усугубляется длительными военными действиями на нашей территории.

В Центре общественного здоровья Украины объяснили, какие факторы влияют на психическое здоровье на работе и как сохранить эмоциональный баланс в профессиональной среде.

Основные факторы, влияющие на психическое здоровье на работе

Стресс от перегрузки и коротких сроков. Постоянное давление из-за большого количества задач и нехватки времени на их выполнение может приводить к хроническому стрессу, что повышает риск выгорания.

Физическое истощение. У людей, занимающихся интенсивным физическим трудом, возникает усталость, что может привести к стрессу и эмоциональному выгоранию.

Непрозрачная коммуникация и постоянное изменение приоритетов. Отсутствие четких указаний о задачах или непредсказуемые смены рабочих обязанностей также могут стать источником тревоги.

Недостаточная поддержка и нехватка обратной связи от руководства. Отсутствие эмоциональной поддержки и оценки работы работника руководством может привести к чувству изолированности и снижению мотивации к работе.

Монотонность работы. Однообразные задачи без возможности развития или изменения могут вызвать чувство нереализованности и подавленности.

Несбалансированность работы и личной жизни. Современные технологии позволяют быть на связи 24/7, что часто размывает границу между рабочим временем и личной жизнью. Это приводит к эмоциональному истощению и потере мотивации.

Как самостоятельно позаботиться о своем психическом здоровье на работе

Четко планируйте задачи: для снижения уровня стресса планируйте свой рабочий день и четко определяйте приоритетность выполнения задач.

Организуйте свое рабочее пространство: создайте комфортное и упорядоченное рабочее место, которое будет способствовать производительности и снизит визуальный стресс.

Делайте перерывы в течение дня: регулярные короткие перерывы помогают снизить стресс и повысить концентрацию. Вставайте и разминайтесь каждые 1–2 часа.

Развивайте эмоциональную грамотность. Научитесь распознавать собственные эмоции и управлять ими. Этого можно добиться через практику медитации, техники майндфулнесс, хобби. Пригодится может «Руководство по управлению стрессом и самопомощи».

Заботьтесь о физическом состоянии. Старайтесь достаточно спать, полноценно питаться и сохранять здоровый уровень двигательной активности. Даже небольшая зарядка или прогулка в обеденный перерыв улучшают настроение и помогают снять напряжение.

Общайтесь с коллегами. Важно обсуждать сложности с коллегами и получать их поддержку и понимание.

Разграничивайте работу и личную жизнь. Современные технологии позволяют работать удаленно — это хорошо, но важно иметь четкие правила своего времени отдыха. После завершения рабочего дня выключайте рабочие уведомления и посвящайте время себе.

Обращение за профессиональной помощью. Если чувство стресса становится слишком сильным, не стесняйтесь обращаться к психологу или специалисту по ментальному здоровью. Это так же нормально, как обратиться к стоматологу, когда болит зуб.

Хобби и саморазвитие. Находите время для занятий, которые доставляют удовольствие и ощущение самореализации вне работы.

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