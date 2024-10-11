Практика судов
  1. Общество

Центр общественного здоровья дал советы, как сохранить психическое здоровье на работе

20:41, 11 октября 2024
Около 280 млн человек в мире страдают на депрессию, а значительная часть этих случаев связана с выгоранием и стрессом на рабочем месте.
Центр общественного здоровья дал советы, как сохранить психическое здоровье на работе
Источник фото: Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр общественного здоровья Украины рассказал о том, как сохранить психическое здоровье на работе. Там отметили, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 280 млн человек в мире страдают на депрессию, а значительная часть этих случаев связана с выгоранием и стрессом на рабочем месте. Следовательно, объясняют в Центре, следствием этого становится снижение производительности, которое ежегодно обходится глобальной экономике в триллион долларов США.

Что касается Украины, то, по данным исследовательской компании Gradus Research, более 20% украинцев считают работу основным источником стресса. Проблема усугубляется длительными военными действиями на нашей территории.

В Центре общественного здоровья Украины объяснили, какие факторы влияют на психическое здоровье на работе и как сохранить эмоциональный баланс в профессиональной среде.

Основные факторы, влияющие на психическое здоровье на работе

  • Стресс от перегрузки и коротких сроков. Постоянное давление из-за большого количества задач и нехватки времени на их выполнение может приводить к хроническому стрессу, что повышает риск выгорания.
  • Физическое истощение. У людей, занимающихся интенсивным физическим трудом, возникает усталость, что может привести к стрессу и эмоциональному выгоранию.
  • Непрозрачная коммуникация и постоянное изменение приоритетов. Отсутствие четких указаний о задачах или непредсказуемые смены рабочих обязанностей также могут стать источником тревоги.
  • Недостаточная поддержка и нехватка обратной связи от руководства. Отсутствие эмоциональной поддержки и оценки работы работника руководством может привести к чувству изолированности и снижению мотивации к работе.
  • Монотонность работы. Однообразные задачи без возможности развития или изменения могут вызвать чувство нереализованности и подавленности.
  • Несбалансированность работы и личной жизни. Современные технологии позволяют быть на связи 24/7, что часто размывает границу между рабочим временем и личной жизнью. Это приводит к эмоциональному истощению и потере мотивации.

Как самостоятельно позаботиться о своем психическом здоровье на работе

  • Четко планируйте задачи: для снижения уровня стресса планируйте свой рабочий день и четко определяйте приоритетность выполнения задач.
  • Организуйте свое рабочее пространство: создайте комфортное и упорядоченное рабочее место, которое будет способствовать производительности и снизит визуальный стресс.
  • Делайте перерывы в течение дня: регулярные короткие перерывы помогают снизить стресс и повысить концентрацию. Вставайте и разминайтесь каждые 1–2 часа.
  • Развивайте эмоциональную грамотность. Научитесь распознавать собственные эмоции и управлять ими. Этого можно добиться через практику медитации, техники майндфулнесс, хобби. Пригодится может «Руководство по управлению стрессом и самопомощи».
  • Заботьтесь о физическом состоянии. Старайтесь достаточно спать, полноценно питаться и сохранять здоровый уровень двигательной активности. Даже небольшая зарядка или прогулка в обеденный перерыв улучшают настроение и помогают снять напряжение.
  • Общайтесь с коллегами. Важно обсуждать сложности с коллегами и получать их поддержку и понимание.
  • Разграничивайте работу и личную жизнь. Современные технологии позволяют работать удаленно — это хорошо, но важно иметь четкие правила своего времени отдыха. После завершения рабочего дня выключайте рабочие уведомления и посвящайте время себе.
  • Обращение за профессиональной помощью. Если чувство стресса становится слишком сильным, не стесняйтесь обращаться к психологу или специалисту по ментальному здоровью. Это так же нормально, как обратиться к стоматологу, когда болит зуб.
  • Хобби и саморазвитие. Находите время для занятий, которые доставляют удовольствие и ощущение самореализации вне работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

здравоохранение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство назначило состав наблюдательных советов Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла

Кабмин назначил Тараса Чмута в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок.

Тестирование в апелляции по уголовной специализации – результаты за 11 октября

7 кандидатов не набрали проходной балл, а одна судья отказалась от сдачи экзамена.

Верховный Суд объяснил порядок раскрытия банковской тайны по запросу частного исполнителя

Установление судом отсутствия оснований для раскрытия банковской тайны или полномочий у заявителя требовать ее раскрытия является основанием для принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявления, а не отказе в открытии производства по делу.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе направят на подпись Президенту

Народные депутаты решили не отменять голосование за закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатья

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики