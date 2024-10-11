Центр громадського здоровʼя дав поради, як зберегти психічне здоров’я на роботі

20:41, 11 жовтня 2024
Близько 280 млн людей у світі страждають на депресію, а значна частина цих випадків пов’язана з вигоранням і стресом на робочому місці.
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Центр громадського здоров’я України розповів, як зберегти психічне здоров’я на роботі. Там зазначили, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 280 млн людей у світі страждають на депресію, а значна частина цих випадків пов’язана з вигоранням і стресом на робочому місці. Відтак, пояснюють у Центрі, наслідком цього стає зниження продуктивності, яке щорічно обходиться глобальній економіці в один трильйон доларів США.
Щодо України, то за даними дослідницької компанії Gradus Research, понад 20% українців вважають роботу основним джерелом стресу. Проблема посилюється тривалими воєнними діями на нашій території.
У Центрі громадського здоров’я України пояснили, які чинники впливають на психічне здоров’я на роботі, і як зберегти емоційний баланс у професійному середовищі.
Основні фактори, що впливають на психічне здоров’я на роботі
- Стрес від перевантаження та стислих строків. Постійний тиск через велику кількість завдань та брак часу на їхнє виконання може призводити до хронічного стресу, що підвищує ризик вигорання.
- Фізичне виснаження. У людей, які займаються інтенсивною фізичною працею, виникає втома, що може призвести до стресу та емоційного вигорання.
- Непрозора комунікація та постійна зміна пріоритетів. Відсутність чітких вказівок щодо завдань або непередбачувані зміни робочих обов’язків також можуть стати джерелом тривоги.
- Недостатня підтримка і брак зворотного зв’язку від керівництва. Відсутність емоційної підтримки та оцінки роботи працівника керівництвом може призвести до почуття ізольованості та зниження мотивації до роботи.
- Монотонність роботи. Одноманітні завдання без можливості розвитку чи зміни можуть викликати відчуття нереалізованості та пригніченості.
- Незбалансованість роботи та особистого життя. Сучасні технології дозволяють бути на зв’язку 24/7, що часто розмиває межу між робочим часом та особистим життям. Це призводить до емоційного виснаження та втрати мотивації.
Як самотужки подбати про своє психічне здоров’я на роботі
- Чітко плануйте завдання: для зниження рівня стресу плануйте свій робочий день і чітко визначайте пріоритетність виконання завдань.
- Організуйте свій робочий простір: створіть комфортне і впорядковане робоче місце, яке сприятиме продуктивності і зменшить візуальний стрес.
- Робіть перерви протягом дня: регулярні короткі перерви допомагають зменшити стрес і підвищити концентрацію. Вставайте і розминайтеся кожні 1–2 години.
- Розвивайте емоційну грамотність. Навчіться розпізнавати власні емоції та керувати ними. Цього можна досягти через практику медитації, техніки майндфулнес, хобі. У пригоді може стати «Посібник з управління стресом та самодопомоги».
- Дбайте про фізичний стан. Намагайтеся достатньо спати, повноцінно харчуватися і зберігати здоровий рівень рухової активності. Навіть невелика зарядка чи прогулянка в обідню перерву покращують настрій і допомагають зняти напруження.
- Спілкуйтеся з колегами. Важливо обговорювати складнощі з колегами та отримувати їхню підтримку та розуміння.
- Розмежовуйте роботу й особисте життя. Сучасні технології дозволяють працювати віддалено — це добре, але важливо мати чіткі правила щодо свого часу відпочинку. Після завершення робочого дня вимикайте робочі сповіщення і присвячуйте час собі.
- Звернення по професійну допомогу. Якщо відчуття стресу стає занадто сильним, не соромтесь звертатися до психолога чи фахівця з ментального здоров’я. Це так само нормально, як звернутися до стоматолога, коли болить зуб.
- Хобі та саморозвиток. Знаходьте час для занять, які приносять задоволення та відчуття самореалізації поза роботою.
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