Центр громадського здоровʼя дав поради, як зберегти психічне здоров’я на роботі

Близько 280 млн людей у світі страждають на депресію, а значна частина цих випадків пов’язана з вигоранням і стресом на робочому місці.

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Центр громадського здоров’я України розповів, як зберегти психічне здоров’я на роботі. Там зазначили, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 280 млн людей у світі страждають на депресію, а значна частина цих випадків пов’язана з вигоранням і стресом на робочому місці. Відтак, пояснюють у Центрі, наслідком цього стає зниження продуктивності, яке щорічно обходиться глобальній економіці в один трильйон доларів США.

Щодо України, то за даними дослідницької компанії Gradus Research, понад 20% українців вважають роботу основним джерелом стресу. Проблема посилюється тривалими воєнними діями на нашій території.

У Центрі громадського здоров’я України пояснили, які чинники впливають на психічне здоров’я на роботі, і як зберегти емоційний баланс у професійному середовищі.

Основні фактори, що впливають на психічне здоров’я на роботі

Стрес від перевантаження та стислих строків. Постійний тиск через велику кількість завдань та брак часу на їхнє виконання може призводити до хронічного стресу, що підвищує ризик вигорання.

Фізичне виснаження. У людей, які займаються інтенсивною фізичною працею, виникає втома, що може призвести до стресу та емоційного вигорання.

Непрозора комунікація та постійна зміна пріоритетів. Відсутність чітких вказівок щодо завдань або непередбачувані зміни робочих обов’язків також можуть стати джерелом тривоги.

Недостатня підтримка і брак зворотного зв’язку від керівництва. Відсутність емоційної підтримки та оцінки роботи працівника керівництвом може призвести до почуття ізольованості та зниження мотивації до роботи.

Монотонність роботи. Одноманітні завдання без можливості розвитку чи зміни можуть викликати відчуття нереалізованості та пригніченості.

Незбалансованість роботи та особистого життя. Сучасні технології дозволяють бути на зв’язку 24/7, що часто розмиває межу між робочим часом та особистим життям. Це призводить до емоційного виснаження та втрати мотивації.

Як самотужки подбати про своє психічне здоров’я на роботі

Чітко плануйте завдання: для зниження рівня стресу плануйте свій робочий день і чітко визначайте пріоритетність виконання завдань.

Організуйте свій робочий простір: створіть комфортне і впорядковане робоче місце, яке сприятиме продуктивності і зменшить візуальний стрес.

Робіть перерви протягом дня: регулярні короткі перерви допомагають зменшити стрес і підвищити концентрацію. Вставайте і розминайтеся кожні 1–2 години.

Розвивайте емоційну грамотність. Навчіться розпізнавати власні емоції та керувати ними. Цього можна досягти через практику медитації, техніки майндфулнес, хобі. У пригоді може стати «Посібник з управління стресом та самодопомоги».

Дбайте про фізичний стан. Намагайтеся достатньо спати, повноцінно харчуватися і зберігати здоровий рівень рухової активності. Навіть невелика зарядка чи прогулянка в обідню перерву покращують настрій і допомагають зняти напруження.

Спілкуйтеся з колегами. Важливо обговорювати складнощі з колегами та отримувати їхню підтримку та розуміння.

Розмежовуйте роботу й особисте життя. Сучасні технології дозволяють працювати віддалено — це добре, але важливо мати чіткі правила щодо свого часу відпочинку. Після завершення робочого дня вимикайте робочі сповіщення і присвячуйте час собі.

Звернення по професійну допомогу. Якщо відчуття стресу стає занадто сильним, не соромтесь звертатися до психолога чи фахівця з ментального здоров’я. Це так само нормально, як звернутися до стоматолога, коли болить зуб.

Хобі та саморозвиток. Знаходьте час для занять, які приносять задоволення та відчуття самореалізації поза роботою.

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