Практика судів
  1. Суспільство

Центр громадського здоровʼя дав поради, як зберегти психічне здоров’я на роботі

20:41, 11 жовтня 2024
Близько 280 млн людей у світі страждають на депресію, а значна частина цих випадків пов’язана з вигоранням і стресом на робочому місці.
Центр громадського здоровʼя дав поради, як зберегти психічне здоров’я на роботі
Джерело фото: Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр громадського здоров’я України розповів, як зберегти психічне здоров’я на роботі. Там зазначили, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 280 млн людей у світі страждають на депресію, а значна частина цих випадків пов’язана з вигоранням і стресом на робочому місці. Відтак, пояснюють у Центрі, наслідком цього стає зниження продуктивності, яке щорічно обходиться глобальній економіці в один трильйон доларів США.

Щодо України, то за даними дослідницької компанії Gradus Research, понад 20% українців вважають роботу основним джерелом стресу. Проблема посилюється тривалими воєнними діями на нашій території.

У Центрі громадського здоров’я України пояснили, які чинники впливають на психічне здоров’я на роботі, і як зберегти емоційний баланс у професійному середовищі.

Основні фактори, що впливають на психічне здоров’я на роботі

  • Стрес від перевантаження та стислих строків. Постійний тиск через велику кількість завдань та брак часу на їхнє виконання може призводити до хронічного стресу, що підвищує ризик вигорання.
  • Фізичне виснаження. У людей, які займаються інтенсивною фізичною працею, виникає втома, що може призвести до стресу та емоційного вигорання.
  • Непрозора комунікація та постійна зміна пріоритетів. Відсутність чітких вказівок щодо завдань або непередбачувані зміни робочих обов’язків також можуть стати джерелом тривоги.
  • Недостатня підтримка і брак зворотного зв’язку від керівництва. Відсутність емоційної підтримки та оцінки роботи працівника керівництвом може призвести до почуття ізольованості та зниження мотивації до роботи.
  • Монотонність роботи. Одноманітні завдання без можливості розвитку чи зміни можуть викликати відчуття нереалізованості та пригніченості.
  • Незбалансованість роботи та особистого життя. Сучасні технології дозволяють бути на зв’язку 24/7, що часто розмиває межу між робочим часом та особистим життям. Це призводить до емоційного виснаження та втрати мотивації.

Як самотужки подбати про своє психічне здоров’я на роботі

  • Чітко плануйте завдання: для зниження рівня стресу плануйте свій робочий день і чітко визначайте пріоритетність виконання завдань.
  • Організуйте свій робочий простір: створіть комфортне і впорядковане робоче місце, яке сприятиме продуктивності і зменшить візуальний стрес.
  • Робіть перерви протягом дня: регулярні короткі перерви допомагають зменшити стрес і підвищити концентрацію. Вставайте і розминайтеся кожні 1–2 години.
  • Розвивайте емоційну грамотність. Навчіться розпізнавати власні емоції та керувати ними. Цього можна досягти через практику медитації, техніки майндфулнес, хобі. У пригоді може стати «Посібник з управління стресом та самодопомоги».
  • Дбайте про фізичний стан. Намагайтеся достатньо спати, повноцінно харчуватися і зберігати здоровий рівень рухової активності. Навіть невелика зарядка чи прогулянка в обідню перерву покращують настрій і допомагають зняти напруження.
  • Спілкуйтеся з колегами. Важливо обговорювати складнощі з колегами та отримувати їхню підтримку та розуміння.
  • Розмежовуйте роботу й особисте життя. Сучасні технології дозволяють працювати віддалено — це добре, але важливо мати чіткі правила щодо свого часу відпочинку. Після завершення робочого дня вимикайте робочі сповіщення і присвячуйте час собі.
  • Звернення по професійну допомогу. Якщо відчуття стресу стає занадто сильним, не соромтесь звертатися до психолога чи фахівця з ментального здоров’я. Це так само нормально, як звернутися до стоматолога, коли болить зуб.
  • Хобі та саморозвиток. Знаходьте час для занять, які приносять задоволення та відчуття самореалізації поза роботою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

охорона здоров'я

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд призначив склад наглядових рад Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу

Кабмін призначив Тараса Чмута до наглядової ради Агенції оборонних закупівель.

Тестування в апеляції з кримінальної спеціалізації – результати за 11 жовтня

7 кандидатів не набрали прохідний бал, а одна суддя відмовилася від складання іспиту.

Верховний Суд пояснив порядок розкриття банківської таємниці на запит приватного виконавця

Встановлення судом відсутності підстав для розкриття банківської таємниці або повноважень у заявника вимагати її розкриття є підставою для ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заяви, а не відмови у відкритті провадження у справі.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі направлять на підпис Президенту

Народні депутати вирішили не скасовувати голосування за закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпаття.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики