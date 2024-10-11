Практика судів
  1. В Україні

Міноборони кодифікувало 70 нових інженерних засобів для ЗСУ

20:59, 11 жовтня 2024
47 вітчизняних та 23 іноземних інженерних засобів кодифіковано в Україні.
Міноборони кодифікувало 70 нових інженерних засобів для ЗСУ
Джерело фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом дев'яти місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати 70 нових інженерних засобів у Силах оборони, з яких 47 є вітчизняного виробництва, а 23 — іноземного. Про це повідомили у відомстві.

«Сучасні інженерні засоби відіграють важливу роль під час ведення бойових дій наступального і оборонного характеру. Залежно до потреб фронту українські зброярі нарощують свої спроможності. Сьогодні виробляють інженерні засоби за досить широкою номенклатурою», — зазначив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк.

Серед нових засобів, допущених до використання, — протикумулятивні захисти, модулі технічного обслуговування, модульні укриття, димові шашки, генератори та павербанки. Серед іноземних розробок кодифіковано гусеничні екскаватори-навантажувачі, бульдозери, мостові конструкції та звукомовні станції.

З початку року понад 40 із 70 кодифікованих інженерних засобів було затверджено протягом третього кварталу, що свідчить про пожвавлення виробництва зброї в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд призначив склад наглядових рад Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу

Кабмін призначив Тараса Чмута до наглядової ради Агенції оборонних закупівель.

Тестування в апеляції з кримінальної спеціалізації – результати за 11 жовтня

7 кандидатів не набрали прохідний бал, а одна суддя відмовилася від складання іспиту.

Верховний Суд пояснив порядок розкриття банківської таємниці на запит приватного виконавця

Встановлення судом відсутності підстав для розкриття банківської таємниці або повноважень у заявника вимагати її розкриття є підставою для ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заяви, а не відмови у відкритті провадження у справі.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі направлять на підпис Президенту

Народні депутати вирішили не скасовувати голосування за закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпаття.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики