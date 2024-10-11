Міноборони кодифікувало 70 нових інженерних засобів для ЗСУ

47 вітчизняних та 23 іноземних інженерних засобів кодифіковано в Україні.

Джерело фото: Міноборони

Протягом дев'яти місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати 70 нових інженерних засобів у Силах оборони, з яких 47 є вітчизняного виробництва, а 23 — іноземного. Про це повідомили у відомстві.

«Сучасні інженерні засоби відіграють важливу роль під час ведення бойових дій наступального і оборонного характеру. Залежно до потреб фронту українські зброярі нарощують свої спроможності. Сьогодні виробляють інженерні засоби за досить широкою номенклатурою», — зазначив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк.

Серед нових засобів, допущених до використання, — протикумулятивні захисти, модулі технічного обслуговування, модульні укриття, димові шашки, генератори та павербанки. Серед іноземних розробок кодифіковано гусеничні екскаватори-навантажувачі, бульдозери, мостові конструкції та звукомовні станції.

З початку року понад 40 із 70 кодифікованих інженерних засобів було затверджено протягом третього кварталу, що свідчить про пожвавлення виробництва зброї в Україні.

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