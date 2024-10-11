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Верховный Суд окончательно оставил без государственного финансирования партию «Голос»

19:18, 11 октября 2024
До конца этого года политическая партия должна была бы получить более 57 млн ​​грн.
Верховный Суд окончательно оставил без государственного финансирования партию «Голос»
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Верховный Суд поставил точку в вопросе о правомерности прекращения финансирования политической партии «Голос».

Как сообщили в НАПК, 11 октября Кассационный административный суд вынес постановление по делу № 855/3/24, которым подтвердил правомерность решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по прекращению государственного финансирования политической партии «Голос». Решения суда пока нет в публичном доступе.

В НАПК отмечают, что постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

«Это означает, что политическая партия в этом созыве больше не получит средств государственного финансирования на осуществление статутной деятельности», - пояснили в Агентстве.

Как сообщается, в июне этого года НАПК прекратило финансирование политической партии «Голос» из-за недостоверных сведений в отчетах почти на 5 млн грн. В частности, ряд существенных нарушений был обнаружен в отчетах политической партии об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера за III – IV кварталы 2020 года.

В двух квартальных отчетах за 2020 год политпартия внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн, додают в НАПК.

«Это является основанием для прекращения государственного финансирования статутной деятельности партии», - отметили в НАПК.

Согласно Закону «О политических партиях», повторное совершение нарушения, которое заключается в представлении в НАПК отчета, который содержит недостоверные сведения о расходах политической партии на сумму свыше 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 01.01.2020 – 94 460 грн) является основанием для принятия решения о прекращении государственного финансирования партии (приказ № 167/24 от 25 июня 2024).

До конца этого года политическая партия должна была бы получить более 57 млн ​​грн (за два квартала).

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