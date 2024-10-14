У Верховній Раді підготували зміни до законодавства в сфері медіа

Посадовий оклад члена Нацради пропонують встановити на рівні 105 тисяч грн.

Джерело фото: Комітет з питань свободи слова / Facebook

Група народних депутатів, серед яких Микита Потураєв, Ярослав Юрчишин, Микола Княжицький зареєстрували 10 жовтня законопроект 12111, яким вноситься низка змін щодо роботи медіа.

Новели законопроекту передбачають уточнення реєстраційних та ліцензійних і процедур для медіа, процедури призначення членів Національної ради, визначають гарантії незалежності у частині фінансування Нацради на час воєнного стану.

Зокрема, пропонується встановити, що розмір «голого» посадового окладу члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення встановлюється в розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 105 980 грн. Посадовий оклад голови Національної ради буде становити 127 176 грн, першого заступника голови, заступника голови та відповідального секретаря – 116 578 грн.

Також, за словами авторів, вводяться нові правові інструменти захисту інформаційного простору України шляхом вдосконалення процедури блокування аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.

Крім того, проект передбачає запровадження механізму оцінки Національною радою відповідності вимогам закону контенту (мова ворожнечі, дискримінація, контент держави-агресора згідно статті 119 Закону) онлайн-медіа, які звертаються за реєстрацією.

Як вказують депутати, запропоновані зміни передбачають:

розширення переліку відомостей що вносяться суб’єктами у сфері медіа до Реєстру самостійно;

усунення колізії, що стосувалась проведення конкурсу для суспільного мовника, зокрема щодо обов’язку сплати АТ НСТУ конкурсної гарантії;

надсилання контрольних примірників друкованими медіа на вимогу Національної ради;

передбачено обов’язкову реєстрацію спеціалізованих друкованих медіа;

збільшено строк розгляду заяви про реєстрацію до 60 днів;

надання витягу з Реєстру одночасно з надсиланням рішення регулятора, без звернення про це реєстранта;

додано до предмета спільного регулювання розробку рекомендацій щодо відповідального використання систем штучного інтелекту у сфері медіа;

конкретизовано статті щодо призначення та проведення перевірки (статті 103-104 Закону, мова про «нерезидентів»);

передбачено взаємний обов’язок постачальників та мовників щодо укладення договору на постачання електронних комунікаційних послуг та заборона відступати від Типових умов такого договору тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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