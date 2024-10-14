У Верховній Раді підготували зміни до законодавства в сфері медіа

Група народних депутатів, серед яких Микита Потураєв, Ярослав Юрчишин, Микола Княжицький зареєстрували 10 жовтня законопроект 12111, яким вноситься низка змін щодо роботи медіа.
Новели законопроекту передбачають уточнення реєстраційних та ліцензійних і процедур для медіа, процедури призначення членів Національної ради, визначають гарантії незалежності у частині фінансування Нацради на час воєнного стану.
Зокрема, пропонується встановити, що розмір «голого» посадового окладу члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення встановлюється в розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 105 980 грн. Посадовий оклад голови Національної ради буде становити 127 176 грн, першого заступника голови, заступника голови та відповідального секретаря – 116 578 грн.
Також, за словами авторів, вводяться нові правові інструменти захисту інформаційного простору України шляхом вдосконалення процедури блокування аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.
Крім того, проект передбачає запровадження механізму оцінки Національною радою відповідності вимогам закону контенту (мова ворожнечі, дискримінація, контент держави-агресора згідно статті 119 Закону) онлайн-медіа, які звертаються за реєстрацією.
Як вказують депутати, запропоновані зміни передбачають:
Автор: Наталя Мамченко
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