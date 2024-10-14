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У Верховній Раді підготували зміни до законодавства в сфері медіа

08:00, 14 жовтня 2024
Посадовий оклад члена Нацради пропонують встановити на рівні 105 тисяч грн.
У Верховній Раді підготували зміни до законодавства в сфері медіа
Джерело фото: Комітет з питань свободи слова / Facebook
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Група народних депутатів, серед яких Микита Потураєв, Ярослав Юрчишин, Микола Княжицький зареєстрували 10 жовтня законопроект 12111, яким вноситься низка змін щодо роботи медіа.

Новели законопроекту передбачають уточнення реєстраційних та ліцензійних і процедур для медіа, процедури призначення членів Національної ради, визначають гарантії незалежності у частині фінансування Нацради на час воєнного стану.

Зокрема, пропонується встановити, що розмір «голого» посадового окладу члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення встановлюється в розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 105 980 грн. Посадовий оклад голови Національної ради буде становити 127 176 грн, першого заступника голови, заступника голови та відповідального секретаря – 116 578 грн.

Також, за словами авторів, вводяться нові правові інструменти захисту інформаційного простору України шляхом вдосконалення процедури блокування аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.

Крім того, проект передбачає запровадження механізму оцінки Національною радою відповідності вимогам закону контенту (мова ворожнечі, дискримінація, контент держави-агресора згідно статті 119 Закону) онлайн-медіа, які звертаються за реєстрацією.

Як вказують депутати, запропоновані зміни передбачають:

  • розширення переліку відомостей що вносяться суб’єктами у сфері медіа до Реєстру самостійно;
  • усунення колізії, що стосувалась проведення конкурсу для суспільного мовника, зокрема щодо обов’язку сплати АТ НСТУ конкурсної гарантії;
  • надсилання контрольних примірників друкованими медіа на вимогу Національної ради;
  • передбачено обов’язкову реєстрацію спеціалізованих друкованих медіа;
  • збільшено строк розгляду заяви про реєстрацію до 60 днів;
  • надання витягу з Реєстру одночасно з надсиланням рішення регулятора, без звернення про це реєстранта;
  • додано до предмета спільного регулювання розробку рекомендацій щодо відповідального використання систем штучного інтелекту у сфері медіа;
  • конкретизовано статті щодо призначення та проведення перевірки (статті 103-104 Закону, мова про «нерезидентів»);
  • передбачено взаємний обов’язок постачальників та мовників щодо укладення договору на постачання електронних комунікаційних послуг та заборона відступати від Типових умов такого договору тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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