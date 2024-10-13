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В ТЦК сделали заявление относительно рейда после концерта «Океана Эльзы»

19:46, 13 октября 2024
В Киевском городском ТЦК и СП прокомментировали рейд в столице после концерта группы «Океан Эльзы».
В ТЦК сделали заявление относительно рейда после концерта «Океана Эльзы»
Источник фото: tsn.ua
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В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно с момента вступления в силу Закона Украины о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения. Об этом Укринформу заявили в ведомстве, отвечая на вопрос о информации, обнародованной в СМИ, о рейде ТЦК после концерта «Океана Эльзы».

«Задержание граждан, нарушивших нормы Закона, производилось сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было», - отметили в пресс-службе.

Ранее СМИ проинформировали, что в Киеве вечером 11 октября сотрудники ТЦК провели рейд возле Дворца спорта и некоторых мужчин задерживали.

Кроме того, Святослав Вакарчук дал первый комментарий после рейда ТЦК на концерте «Океан Эльзы» в Киеве.

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Киев ТЦК

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