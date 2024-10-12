ТЦК запаковало парней, которые пришли на концерт Святослава Вакарчука в Киеве, видео

По Киеву, Харькову, Хмельницкому и Днепру состоялись ночные рейды ТЦК.

Вечером 11 октября представители ТЦК совместно с полицией провели массовые рейды в клубах и ресторанах Киева, Днепра, Харькова, Хмельницкого и других городов - соответствующие фото и видео публикуют пользователи соцсетей.

Как ранее сообщалось, в Киеве вечером работники ТЦК приехали на концерт «Океана Эльзы», чтобы провести проверку документов у военнообязанных.

Кроме рейда после концентра «Океана Эльзы», проверки провели в ресторанах «Goodwine» и «Avalon».

Кроме того, ночью ТЦК провели рейд и по элитным ресторанам в Харькове. Там представители ТЦК наведались в элитные заведения - «Че бар», «Аргентина», «Лобстер» и другие.

На видео из Харькова видно, что одного мужчину люди в форме сажают в бус.

Также представителей ТЦК заметили возле клубов и ресторанов в Хмельницком. Там военные и полиция зашли в заведение «ПаПаПаПаПаб».

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