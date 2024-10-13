Встречи в формате «Рамштайн» с участием лидеров стран в ближайшее время не будет — ZDF

В ZDF считают, что дальнейшие решения в формате «Рамштайн», вероятнее всего, будут принимать только после результатов президентских выборов в США.

Фото: united24media.com

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», запланированное на 12 октября, было перенесено. Новая дата проведения еще не определена, но ожидается, что заседание состоится до конца месяца.

13 октября немецкий телеканал ZDF проинформировал, что заседание контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится.

Отмечается, что президент США Джо Байден планирует в четверг прибыть в Германию с визитом, ранее отложенным из-за урагана «Милтон».

При этом, как отмечено, программа визита американского президента будет значительно сокращена и ограничена только одним днем ​​– пятницей 18 октября.

Как пишет телеканал, это означает, что встречи в формате «Рамштайн» в ближайшее время не будет.

В то же время, подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Телеканал также сообщил, что пакет помощи от Германии, который должен быть объявлен на заседании «Рамштайна» 12 октября, объявил канцлер Олаф Шольц на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

Журналист ZDF Эльмар Тевессен добавил, что дальнейшие решения в формате «Рамштайн», вероятнее всего, будут принимать только после результатов президентских выборов в США.

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