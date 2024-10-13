Зустрічі у форматі «Рамштайн» за участю лідерів країн найближчим часом не буде — ZDF

У ZDF вважають, що подальші рішення у форматі «Рамштайн», найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.

Фото: united24media.com

Як раніше писала «Судово-юридична газета», засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», заплановане на 12 жовтня, було перенесено. Нова дата проведення ще не визначена, але очікується, що засідання відбудеться до кінця місяця.

13 жовтня німецький телеканал ZDF поінформував, що засідання контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться.

Зазначається, що президент США Джо Байден планує у четвер прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган «Мілтон».

При цьому, як зазначено, програма візиту американського президента буде значно скорочена і обмежена лише одним днем – п’ятницею 18 жовтня.

Як пише телеканал, це означає, що зустрічі у форматі «Рамштайн» найближчим часом не буде.

Водночас підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Телеканал також повідомив, що пакет допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні «Рамштайну» 12 жовтня, оголосив канцлер Олаф Шольц на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Журналіст ZDF Ельмар Тевессен додав, що подальші рішення у форматі «Рамштайн», найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.

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