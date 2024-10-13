В Киеве легковушка на пешеходном переходе сбила парня на самокате — инцидент попал на видео

Парень на самокате пересекал пешеходный переход на Парковой дороге.

В Киеве произошло ДТП с участием легковушки и самокатчика, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход на Парковой дороге. Видео инцидента обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Как видно на видео, парень на самокате резко выехал из-за автомобиля, стоявшего на дороге у светофора.

«Как следствие - телесные повреждения, госпитализация и последующие следственные мероприятия, которые помогут выяснить, кто прав, а кто виноват», - написал он.

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