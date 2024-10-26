У Грузії проходять парламентські вибори —зафіксовано бійку і вкидання бюлетенів, відео

На одній із дільниць для голосування на парламентських виборах припинили голосування, анулювали результати та порушили кримінальну справу.

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У суботу, 26 жовтня, у Грузії почалося голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом на всій території країни, окрім Абхазії та Цхінвальського регіону. Загалом за депутатські мандати змагаються 18 політичних партій.

Голосування на дільницях у Грузії не обходиться без конфліктних ситуацій. У столиці Грузії Тбілісі біля виборчої дільниці №60 відбулася масова бійка, повідомляють грузинські ЗМІ. В бійці зійшлися прихильники партії Грузинська мрія та спостерігачі.

Також на виборах у Грузії стався скандал із вкиданням бюлетенів. МВС країни порушило кримінальну справу, а ЦВК анулювала результати.

За інформацією місцевих ЗМІ, це сталося на виборчій дільниці № 69 у місті Марнеулі.

Результат виборів може привести Грузію до євроінтеграційного шляху країни або до її зближення з рф.

За парламентськими виборами в Грузії спостерігають 102 місцеві та 64 міжнародні організації.

За результатами попередніх опитувань в лідерах правляча партія "Грузинська Мрія".

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