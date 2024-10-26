Практика судів
  1. В Україні

Житель Кіровоградщини погрожував підірвати будівлю поліції

18:55, 26 жовтня 2024
Псевдомінувальнику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
Житель Кіровоградщини погрожував підірвати будівлю поліції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Кіровоградщині скерували до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який телефонував на 102 та повідомляв про замінування будівель. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що 20 липня поточного року він зателефонував на спеціальну лінію «102» та повідомив оператору про замінування будівель, розташованих у с. Таужне Голованівського району.

Наступного ж дня, здійснивши аналогічний телефонний дзвінок, повідомив про можливий підрив однієї з будівель поліції Голованівського РВП ГУНП в області.

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Меморандум з МВФ передбачає реформу спрощеної системи оподаткування і ПДФО

Як йдеться в оновленому меморандумі з МВФ, реформа системи єдиного податку буде спрямована на мінімізацію можливостей бізнесу легально ухилятися від сплати податків або приховувати від оподаткування обсяги продажу товарів і послуг, а також ховати трудові відносини під договорами з ФОП.

Ухвалений на підставі угоди вирок стосовно однієї з кількох осіб, не має преюдиціального значення для кримінального провадження стосовно інших осіб – Верховний Суд

Такий вирок не є доказом винуватості інших осіб.

Висновки про стан здоров’я з цивільних медзакладів будуть за хвилини потрапляти до Міноборони – підготовлено цифровізацію ВЛК

Медичний висновок цивільного закладу охорони здоров'я щодо військовозобов’язаного у цифровому форматі за кілька хвилин потрапить до системи Міноборони – Катерина Черногоренко пояснила суть цифровізації ВЛК.

КСУ розглядає конституційну скаргу чоловіка, який відмовився від мобілізації до ЗСУ через релігію, і отримав 3 роки в’язниці

Раніше Верховний Суд виснував, що відмовитися від мобілізації через релігійні переконання не можна, і залишив в силі вирок 3 роки позбавлення волі автору конституційної скарги, який апелював до свого права на альтернативну службу замість військової.

Для того, щоб стати суддею, не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – вимоги спростять

Кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду