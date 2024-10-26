Житель Кіровоградщини погрожував підірвати будівлю поліції

Псевдомінувальнику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

На Кіровоградщині скерували до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який телефонував на 102 та повідомляв про замінування будівель. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що 20 липня поточного року він зателефонував на спеціальну лінію «102» та повідомив оператору про замінування будівель, розташованих у с. Таужне Голованівського району.

Наступного ж дня, здійснивши аналогічний телефонний дзвінок, повідомив про можливий підрив однієї з будівель поліції Голованівського РВП ГУНП в області.

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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