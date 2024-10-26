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У Немирові вантажівка наїхала на велосипедиста

23:59, 26 жовтня 2024
Велосипедист отримав тяжкі травми.
У Немирові вантажівка наїхала на велосипедиста
Джерело фото: vn.npu.gov.ua
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У Немирові триває розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав велосипедист. Інцидент стався 26 жовтня близько 7-ї години ранку, коли водій вантажівки намагався виїхати до міста. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Попередні дані слідства свідчать, що 22-річний водій вантажівки «МАН» наїхав на 62-річного велосипедиста, який намагався перетнути проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Внаслідок зіткнення велосипедист отримав тяжкі травми та був госпіталізований.

Водій вантажівки, який є жителем Вінницького району, піддався тестуванню на вміст алкоголю в крові. Постраждалий є мешканцем Немирівської громади.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція цієї статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

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