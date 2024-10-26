У Немирові вантажівка наїхала на велосипедиста

Велосипедист отримав тяжкі травми.

Джерело фото: vn.npu.gov.ua

У Немирові триває розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав велосипедист. Інцидент стався 26 жовтня близько 7-ї години ранку, коли водій вантажівки намагався виїхати до міста. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Попередні дані слідства свідчать, що 22-річний водій вантажівки «МАН» наїхав на 62-річного велосипедиста, який намагався перетнути проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Внаслідок зіткнення велосипедист отримав тяжкі травми та був госпіталізований.

Водій вантажівки, який є жителем Вінницького району, піддався тестуванню на вміст алкоголю в крові. Постраждалий є мешканцем Немирівської громади.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція цієї статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.