У Чернівецькій та Запорізькій областях запрацювали мобільні аптеки

Уряд України запустив мобільні аптеки в нових регіонах для підтримки мешканців.

Джерело фото: ukr.radio

Мобільні аптечні пункти розпочали роботу у ще двох областях України — Чернівецькій та Запорізькій, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У Чернівецькій області маршрут мобільних аптек охопить дев’ять віддалених сіл і селищ, тоді як у Запорізькій — шість. У цих пунктах мешканці зможуть придбати як безрецептурні ліки, так і медикаменти, які відпускаються за рецептом, у тому числі в межах державної програми «Доступні ліки».

Місцеві жителі можуть дізнатися про прибуття мобільних аптек через своїх сімейних лікарів або звернувшись до місцевої влади.

У серпні 2023 року уряд України ухвалив постанову, що дозволяє ліцензованим роздрібним продавцям медичних засобів створювати мобільні аптечні пункти, які можуть функціонувати в сільській місцевості, де немає стаціонарних аптек, а також на прифронтових територіях під час воєнного стану.

В даний час «аптеки на колесах» вже працюють у 12 областях України.

Нагадаємо, мобільний аптечний пункт з'явився на Київщині. Він курсуватиме до віддалених сіл Баришівської громади, де відсутні стаціонарні аптеки.

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