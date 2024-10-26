У ЄС знайшли, як обійти вето Угорщини для фінансової допомоги Україні

Німеччина та Франція відмовляються від плану ЄС обійти вето Угорщини щодо України.

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У Європейському Союзі розглядається план надання фінансової допомоги для військової підтримки України, що обійде вето Угорщини. Однак Німеччина та Франція висловлюють сумніви щодо можливих наслідків для майбутнього Європейського фонду миру (EPF). Про це повідомляє Bloomberg.

Європейська служба зовнішніх дій запропонувала дозволити державам-членам робити добровільні внески до EPF, який фінансує військове обладнання, зокрема й для України. Цей підхід міг би обійти блокування Угорщини, яка заважає виділенню понад 6 мільярдів євро допомоги Україні.

Однак Франція та Німеччина висловлюють занепокоєння, що створення такого прецеденту може загрожувати майбутньому EPF, оскільки фонд наразі покладається на обов'язкові внески та вимагає одностайності для виплати коштів.

Додаткові ускладнення можуть виникнути в деяких країнах, де для добровільних внесків знадобиться схвалення національних парламентів. Уряди Франції та Німеччини поки що відмовилися коментувати ситуацію, зазначає Bloomberg.

Угорщина вже більше року блокує виплати Україні, що спонукало інші країни ЄС шукати альтернативні рішення. Водночас невідомо, яку підтримку отримає цей добровільний план, оскільки для його реалізації може знадобитися одностайна підтримка всіх 27 держав-членів.

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