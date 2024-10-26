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В ЕС нашли, как обойти вето Венгрии для финансовой помощи Украине

16:29, 26 октября 2024
Германия и Франция отказываются от плана ЕС обойти вето Венгрии в отношении Украины.
В ЕС нашли, как обойти вето Венгрии для финансовой помощи Украине
Источник фото: mil.in.ua
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В Европейском Союзе рассматривается план предоставления финансовой помощи для военной поддержки Украины, который обойдет вето Венгрии. Однако Германия и Франция выражают сомнения относительно возможных последствий для будущего Европейского фонда мира (EPF). Об этом сообщает Bloomberg.

Европейская служба внешних действий предложила разрешить государствам-членам делать добровольные взносы в EPF, который финансирует военное оборудование, в том числе и для Украины. Этот подход мог бы обойти блокирование Венгрии, которая мешает выделению более 6 миллиардов евро помощи Украине.

Однако Франция и Германия выражают обеспокоенность, что создание такого прецедента может угрожать будущему EPF, поскольку фонд пока полагается на обязательные взносы и требует единодушия для выплаты средств.

Дополнительные осложнения могут возникнуть в некоторых странах, где для добровольных взносов понадобится одобрение национальных парламентов. Правительства Франции и Германии пока отказались комментировать ситуацию, отмечает Bloomberg.

Венгрия уже больше года блокирует выплаты Украине, что побудило другие страны ЕС искать альтернативные решения. В то же время неизвестно, какую поддержку получит этот добровольный план, поскольку для его реализации может потребоваться единодушная поддержка всех 27 государств-членов.

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Германия ЕС Венгрия Франция

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