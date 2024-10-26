Указом Президента Иван Гаврилюк возглавил межведомственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству

Первый заместитель главы Минобороны стал председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Фото: armyinform.com.ua

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Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк назначен председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующий указ №736/2024 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В документе указано: «Назначить ГАВРИЛЮКА Ивана Юрьевича - первого заместителя Министра обороны Украины - председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, освободив И.Фоменко от исполнения обязанностей председателя этой Межведомственной комиссии».

Согласно указу, бывший заместитель министра экономики Игорь Фоменко освобожден от исполнения обязанностей председателя комиссии. Иван Гаврилюк должен подать предложения по персональному составу Межведомственной комиссии в установленные сроки.

Также признан недействительным указ президента Украины от 9 октября 2023 года №680/2023 «Вопросы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля».

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