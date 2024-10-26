Указом Президента Іван Гаврилюк очолив міжвідомчу комісію з військово-технічного співробітництва

Перший заступник голови Міноборони став головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Фото: armyinform.com.ua

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Першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка призначено головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ №736/2024 підписав президент України Володимир Зеленський.

У документі зазначено: «Призначити ГАВРИЛЮКА Івана Юрійовича – першого заступника Міністра оборони України – головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, увільнивши І.Фоменка від виконання обов'язків голови цієї Міжвідомчої комісії».

Згідно з указом, колишній заступник міністра економіки Ігор Фоменко звільнений від виконання обов'язків голови комісії. Іван Гаврилюк має подати пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії в установлені терміни.

Також визнано недійсним указ президента України від 9 жовтня 2023 року №680/2023 «Питання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю».

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