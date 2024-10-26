Сергій Марченко під час зустрічі фінансового блоку G7 назвав ключові напрями співпраці з партнерами

Міністр фінансів України окреслив пріоритети міжнародної підтримки для економічної стійкості.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання фінансового блоку G7 на Щорічних зборах МВФ та Світового банку в США окреслив основні напрямки, що потребують міжнародної підтримки для зміцнення фінансово-економічної стійкості України в 2025 році. Серед них — залучення бюджетної підтримки, реалізація механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), а також впровадження реформ для забезпечення сталого економічного зростання та євроінтеграції. Про це повідомили у відомстві.

На заході, окрім міністрів фінансів і голів центральних банків країн G7, були присутні керівники МВФ, Світового банку та Європейської Комісії. Марченко подякував міжнародним партнерам за їх зусилля у підтримці України та підкреслив важливість продовження цієї підтримки.

Сергій Марченко також відзначив історичне рішення країн G7 та ЄС про започаткування механізму ERA з обсягом фінансування 50 млрд доларів США. Він зауважив: «Ще півроку тому у Вашингтоні на Весняних зборах ми обговорювали теоретичну можливість використання активів рф на користь України. Сьогодні ми маємо конкретні рішення та запевнення. Агресор має понести відповідальність за збитки України. Кошти ERA дозволять нам профінансувати пріоритетні потреби бюджету починаючи вже з початку 2025 року».

За результатами засідання, країни G7 оприлюднили спільну заяву про досягнення консенсусу щодо надання Україні кредитів у розмірі близько 50 млрд доларів США в рамках механізму ERA. Ці кредити будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх надходжень від заморожених російських активів, з виплатами, що мають розпочатися до кінця року.

Попри виклики, пов’язані з війною, український уряд продовжує впроваджувати структурні реформи, які сприяють довгостроковому зростанню та інтеграції України в ЄС. Міністр зазначив успішний пʼятий перегляд програми МВФ, підкресливши, що Україна готується до шостого перегляду, запланованого на грудень цього року, з упевненістю в успішному проходженні цього етапу.

Відзначено, що залучення іноземного приватного капіталу є ключовим для економічного зростання України, а відновлення залишається третім важливим напрямом співпраці з міжнародними партнерами.

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