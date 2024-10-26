У листопаді деякі українці можуть залишитися без пенсії

У листопаді 2024 деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат. Українці, які отримали статус ВПО до повномасштабного вторгнення, мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Якщо цього не зробити, Пенсійний фонд заморозить виплати.
У Пенсійному фонді підкреслюють необхідність проходження ідентифікації.
Внутрішньо переміщені особи можуть підтвердити свою особу кількома способами:
Отже, пенсіонери, які не пройдуть ідентифікацію вчасно, ризикують залишитися без виплат у листопаді.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.