У листопаді деякі українці можуть залишитися без пенсії

Це пов'язано із вимогами щодо проходження ідентифікації.

У листопаді 2024 деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат. Українці, які отримали статус ВПО до повномасштабного вторгнення, мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Якщо цього не зробити, Пенсійний фонд заморозить виплати.

У Пенсійному фонді підкреслюють необхідність проходження ідентифікації.

Внутрішньо переміщені особи можуть підтвердити свою особу кількома способами:

Особистий візит до відділення “Ощадбанку” або сервісного центру Пенсійного фонду України з паспортом.

Онлайн-ідентифікація через кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпис.

Відеозв’язок з представником ПФУ.

Відвідування закордонної дипломатичної установи (для тих, хто перебуває за кордоном).

Отже, пенсіонери, які не пройдуть ідентифікацію вчасно, ризикують залишитися без виплат у листопаді.

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