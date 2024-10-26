В ноябре некоторые украинцы могут остаться без пенсии

Это связано с требованиями по прохождению идентификации.

В ноябре 2024 года некоторые пенсионеры могут остаться без выплат. Украинцы, получившие статус ВПЛ до полномасштабного вторжения, должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Если этого не сделать, Пенсионный фонд заморозит выплаты.

В Пенсионном фонде подчеркивают необходимость прохождения идентификации.

ВПЛ могут подтвердить свое лицо несколькими способами:

Личный визит в отделение Сбербанка или сервисного центра Пенсионного фонда Украины с паспортом.

Онлайн-идентификация через кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью Дия.Подпись

Видеосвязь с представителем ПФУ.

Посещение заграничного дипломатического учреждения (для тех, кто находится за границей).

Следовательно, пенсионеры, которые не пройдут идентификацию в срок, рискуют остаться без выплат в ноябре.

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