В ноябре некоторые украинцы могут остаться без пенсии

В ноябре 2024 года некоторые пенсионеры могут остаться без выплат. Украинцы, получившие статус ВПЛ до полномасштабного вторжения, должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Если этого не сделать, Пенсионный фонд заморозит выплаты.
В Пенсионном фонде подчеркивают необходимость прохождения идентификации.
ВПЛ могут подтвердить свое лицо несколькими способами:
Следовательно, пенсионеры, которые не пройдут идентификацию в срок, рискуют остаться без выплат в ноябре.
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