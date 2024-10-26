Раненые военные из Киева могут получить 45 тысяч гривен – как подать заявление

Киевская городская государственная администрация сообщила, что раненые военные из Киева могут подать онлайн-заявление на получение единовременного пособия в размере 45 тысяч гривен. Заявку можно оформить через «Портал Защитников и Защитниц».
Решение о предоставлении помощи принимается в течение месяца, а средства поступают в первую декаду следующего месяца. Право на компенсацию имеют:
Выплата осуществляется на основании приказа директора Департамента социальной и ветеранской политики и перечисляется на банковский счет или на «Карточку киевлянина». Заявители получат письменное уведомление о решении, включая обоснование в случае отказа.
Заявление можно подать в электронном виде через «Программную платформу для предоставления электронных услуг» или в бумажном виде в КБУ «Киевский городской центр комплексной поддержки участников боевых действий «КИЕВ МИЛИТАРИ ХАБ», предоставив оригиналы документов для проверки.
Для получения материальной помощи необходимо подать письменное заявление на имя директора Департамента социальной и ветеранской политики с такими документами:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.