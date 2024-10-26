Раненые военные из Киева могут получить 45 тысяч гривен – как подать заявление

Военные из Киева могут получить 45 тысяч гривен помощи подав онлайн заявление через «Портал Защитников и Защитниц».

Источник фото: КГГА

Киевская городская государственная администрация сообщила, что раненые военные из Киева могут подать онлайн-заявление на получение единовременного пособия в размере 45 тысяч гривен. Заявку можно оформить через «Портал Защитников и Защитниц».

Решение о предоставлении помощи принимается в течение месяца, а средства поступают в первую декаду следующего месяца. Право на компенсацию имеют:

Участники боевых действий, в соответствии с пунктами 19-25 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Лица с инвалидностью вследствие войны, согласно пунктам 11-16 части второй статьи 7 этого закона.

Выплата осуществляется на основании приказа директора Департамента социальной и ветеранской политики и перечисляется на банковский счет или на «Карточку киевлянина». Заявители получат письменное уведомление о решении, включая обоснование в случае отказа.

Заявление можно подать в электронном виде через «Программную платформу для предоставления электронных услуг» или в бумажном виде в КБУ «Киевский городской центр комплексной поддержки участников боевых действий «КИЕВ МИЛИТАРИ ХАБ», предоставив оригиналы документов для проверки.

Для получения материальной помощи необходимо подать письменное заявление на имя директора Департамента социальной и ветеранской политики с такими документами:

Копия паспорта гражданина Украины.

Копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Копия удостоверения участника боевых действий (если есть).

Копия справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Медицинские справки по установленным формам (форма № 027/о и/или № 028/о).

Копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для ВПЛ или лиц с регистрацией в Киеве).

Копия документа, подтверждающего полномочия представителя (при необходимости).

Сведения о номере банковского счета (IBAN) или наличие «Карточки киевлянина».

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