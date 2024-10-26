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Раненые военные из Киева могут получить 45 тысяч гривен – как подать заявление

15:53, 26 октября 2024
Военные из Киева могут получить 45 тысяч гривен помощи подав онлайн заявление через «Портал Защитников и Защитниц».
Раненые военные из Киева могут получить 45 тысяч гривен – как подать заявление
Источник фото: КГГА
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Киевская городская государственная администрация сообщила, что раненые военные из Киева могут подать онлайн-заявление на получение единовременного пособия в размере 45 тысяч гривен. Заявку можно оформить через «Портал Защитников и Защитниц».

Решение о предоставлении помощи принимается в течение месяца, а средства поступают в первую декаду следующего месяца. Право на компенсацию имеют:

  • Участники боевых действий, в соответствии с пунктами 19-25 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
  • Лица с инвалидностью вследствие войны, согласно пунктам 11-16 части второй статьи 7 этого закона.

Выплата осуществляется на основании приказа директора Департамента социальной и ветеранской политики и перечисляется на банковский счет или на «Карточку киевлянина». Заявители получат письменное уведомление о решении, включая обоснование в случае отказа.

Заявление можно подать в электронном виде через «Программную платформу для предоставления электронных услуг» или в бумажном виде в КБУ «Киевский городской центр комплексной поддержки участников боевых действий «КИЕВ МИЛИТАРИ ХАБ», предоставив оригиналы документов для проверки.

Для получения материальной помощи необходимо подать письменное заявление на имя директора Департамента социальной и ветеранской политики с такими документами:

  • Копия паспорта гражданина Украины.
  • Копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
  • Копия удостоверения участника боевых действий (если есть).
  • Копия справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).
  • Медицинские справки по установленным формам (форма № 027/о и/или № 028/о).
  • Копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для ВПЛ или лиц с регистрацией в Киеве).
  • Копия документа, подтверждающего полномочия представителя (при необходимости).
  • Сведения о номере банковского счета (IBAN) или наличие «Карточки киевлянина».

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