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Нужно такое давление на агрессора, которое принудит его к прекращению войны — Зеленский отреагировал на ночную атаку рф

15:35, 26 октября 2024
Президент Зеленский подчеркнул, что полномасштабная война продолжается уже третий год и требует давления на агрессора для остановки террора.
Нужно такое давление на агрессора, которое принудит его к прекращению войны — Зеленский отреагировал на ночную атаку рф
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В ночь на 26 октября рф атаковала украинские города шахедами и ракетами. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Президент Владимир Зеленский, комментируя трагические события ночи, отметил, что российская агрессия может быть остановлена ​​только решительными действиями, а не разговорами.

"После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена ​​агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война", - сообщил Президент в соцсети.

Он отметил, что ночью рф била по Киеву, Днепру, Сумщине, Хмельницкой и других наших регионах.

"В Днепре повреждена одна из важнейших больниц Украины – больница имени Мечникова – и обычные жилые дома. К сожалению, трое погибших, и среди них ребенок. В Киеве этот российский удар унес жизни девочки – ей было всего 14 лет. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых от этих ударов. Всем им предоставлена ​​необходимая помощь", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что уже третий год идет полномасштабная война, имеющая только одного виновника – москву. Именно поэтому необходимо такое давление на противника, которое способно заставить его к прекращению террора.

Напомним, в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Киеве, погибла несовершеннолетняя девочка.

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