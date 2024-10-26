Потрібен такий тиск на агресора, який змусить його до припинення війни — Зеленський відрегував на нічну атаку рф

Президент Зеленський наголосив, що повномасштабна війна триває вже третій рік і вимагає тиску на агресора для зупинки терору.

У ніч на 26 жовтня рф атакувала українські міста шахедами та ракетами. На жаль, є загиблі та постраждалі. Президент Володимир Зеленський, коментуючи трагічні події ночі, зазначив, що російську агресію може бути зупинено тільки рішучими діями, а не розмовами.

"Після всього, сказаного в Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", - повідомив Президент у соцмережі.

Він зазначив, що вночі рф била по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших наших регіонах.

"У Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова – та звичайні житлові будинки. На жаль, троє загиблих, і серед них дитина. В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки – їй було лише 14 років. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що вже третій рік триває повномасштабна війна, яка має лише одного винуватця – москву. Саме тому потрібен такий тиск на противника, який здатен змусити його до припинення терору.

Нагадаємо, в результаті влучання російського дрона у багатоповерхівку в Києві, загинула неповнолітня дівчинка.

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