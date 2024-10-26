Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергобезпеки

Олександр Литвиненко, який раніше займав посаду секретаря РНБО, очолить Раду експертів з енергетичної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Відповідний указ №737/2024 опублікований на сайті Офісу Президента.

«На зміну статті 2 указу президента України від 29 травня 2020 р. № 206/2020 «Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки» призначити Литвиненка Олександра Валерійовича - секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки», - йдеться в тексті указу.

Посаду секретаря РНБО Литвиненко займав з 26 березня 2024 року, а з липня 2021 року він очолював Службу зовнішньої розвідки України. Раніше він був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.