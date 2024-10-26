На Хмельниччині «чорні лісоруби» під прикриттям правоохоронця незаконно рубали дуби на мільйони гривень

Фігуранти незаконно рубали дуби в межах лісгоспу та продавали їх.

На Хмельниччині завершили досудове розслідування стосовно шести учасників організованої злочинної групи, які займалися незаконною порубкою дерев.

Серед них – директор та заступник директора одного з комунальних лісгоспів у Шепетівському районі, керівник терпідрозділу поліції та його рідний брат, а також двоє безпосередніх виконавців.

За даними слідства, організував злочинну групу брат правоохоронця, який раніше працював лісником. Він залучив до протиправної діяльності спільників з числа керівництва лісгоспу та двох найманих працівників, повідомили в обласній прокуратурі.

Упродовж листопада 2023 – лютого 2024 року підозрювані незаконно рубали дуби в межах лісгоспу та продавали двом підприємцям. Ті, знаючи про незаконність проведених рубок, «замовляли» необхідні їм об’єми деревини, узгоджували ціну та незаконно перевозили.

Своєю чергою керівник підрозділу поліції забезпечував прикриття цієї діяльності. Збитки навколишньому природному середовищу оцінено в 3,3 млн грн.

Посадовцям лісгоспу та правоохоронцю інкриміновано незаконну порубку лісу, вчинену повторно, організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки, а також зловживання службовим становищем; організатору та двом учасникам злочинної групи – незаконну порубку лісу, вчинену повторно, організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки; «замовникам деревини» – незаконну порубку та перевезення незаконно зрубаних дерев за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Посадовців комунального підприємства звільнено із займаних посад, а правоохоронця відсторонено.

Наразі підозрюваним у кримінальному провадженні та їхнім захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

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