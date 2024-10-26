В Хмельницкой области «черные лесорубы» под прикрытием правоохранителя незаконно рубили дубы на миллионы гривен

Фигуранты незаконно рубили дубы в пределах лесхоза и продавали их.

В Хмельницкой области завершили досудебное расследование в отношении шести участников организованной преступной группы, которые занимались незаконной порубкой деревьев.

Среди них – директор и заместитель директора одного из коммунальных лесхозов в Шепетовском районе, руководитель терподразделения полиции и его родной брат, а также два непосредственных исполнителя.

По данным следствия, организовал преступную группу брат правоохранителя, ранее работавший лесником. Он привлек к противоправной деятельности подельников из числа руководства лесхоза и двух наемных работников, сообщили в областной прокуратуре.

В течение ноября 2023 – февраля 2024 подозреваемые незаконно рубили дубы в пределах лесхоза и продавали двум предпринимателям. Те, зная о незаконности проведенных рубок, заказывали необходимые им объемы древесины, согласовывали цену и незаконно перевозили.

В свою очередь руководитель подразделения полиции обеспечивал прикрытие этой деятельности. Ущерб окружающей среде оценен в 3,3 млн грн.

Чиновникам лесхоза и правоохранителю инкриминирована незаконная порубка леса, совершенная повторно, организованной группой, повлекшей тяжкие последствия, а также злоупотребление служебным положением; организатору и двум участникам преступной группы – незаконную порубку леса, совершенную повторно, организованной группой, что повлекло тяжкие последствия; «заказчикам древесины» – незаконная порубка и перевозка незаконно срубленных деревьев по предварительному сговору группой лиц, повлекшая тяжкие последствия.

Чиновники коммунального предприятия уволены с занимаемых должностей, а правоохранитель отстранен.

Подозреваемым в уголовном производстве и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства.

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