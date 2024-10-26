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Хватит ли денег на выплату пенсий и соцпомощи – объяснили в Минфине

23:00, 26 октября 2024
В 2025 году Пенсионный фонд Украины гарантирует выплаты пенсий и соцпомощи в обычном режиме.
Хватит ли денег на выплату пенсий и соцпомощи – объяснили в Минфине
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В 2025 году Пенсионный фонд Украины будет обеспечивать выплату пенсий и других соцвыплат в обычном режиме. Об этом на брифинге сообщил министр финансов Сергей Марченко, отметив, что, несмотря на приоритетность военных расходов, социальные выплаты остаются под контролем государства, пишет 24tv.ua.

Также во второй половине 2025 года планируется ввести накопительную пенсию, которая будет действовать вместе с солидарной системой. Это позволит украинцам получать две пенсии, что в совокупности обеспечит примерно 40% от средней заработной платы, что почти вдвое больше, чем сейчас.

Проект бюджета на 2025 год предусматривает выделение 419,2 млрд гривен на социальные выплаты, в частности:

- 237,9 млрд гривен - на пенсии через ПФУ, включая индексацию в марте;

- 127,9 млрд гривен - на помощь малообеспеченным семьям;

- 42,3 млрд гривен - на льготы и субсидии.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в сентябре министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что Кабмин готовит для внесения в Верховную Раду пакет законопроектов о пенсионной реформе.

Также сообщалось, что на фоне подготовки правительством пенсионной реформы Счетная палата заявила, что судебные решения по пенсионным делам «нагружают бюджет».

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что повышенные пенсии прокуроров с инвалидностью могут стать катализатором пенсионной реформы.

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Минфин пенсия

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