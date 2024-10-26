Чи вистачить грошей на виплату пенсій і соцдопомоги – пояснили в Мінфіні

У 2025 році Пенсійний фонд України гарантує виплати пенсій та соцдопомоги у звичному режимі.

У 2025 році Пенсійний фонд України забезпечуватиме виплату пенсій та інших соцвиплат у звичному режимі. Про це на брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, зазначивши, що, попри пріоритетність військових витрат, соціальні виплати залишаються під контролем держави, пише 24tv.ua.

Також у другій половині 2025 року планується запровадити накопичувальну пенсію, яка діятиме разом із солідарною системою. Це дозволить українцям отримувати дві пенсії, що в сукупності забезпечить приблизно 40% від середньої заробітної плати, що майже удвічі більше, ніж зараз.

Проєкт бюджету на 2025 рік передбачає виділення 419,2 млрд гривень на соціальні виплати, зокрема:

237,9 млрд гривень — на пенсії через ПФУ, включно з індексацією у березні;

127,9 млрд гривень — на допомогу малозабезпеченим сім’ям;

42,3 млрд гривень — на пільги та субсидії.

Як писала «Судово-юридична газета», у вересні міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що Кабмін готує для внесення до Верховної Ради пакет законопроектів про пенсійну реформу.

Також повідомлялося, що на фоні підготовки урядом пенсійної реформи Рахункова палата заявила, що судові рішення з пенсійних справ «навантажують бюджет».

Також «Судово-юридична газета» писала, що підвищені пенсії прокурорів з інвалідністю можуть стати каталізатором пенсійної реформи.

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